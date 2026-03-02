Защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер высказался о своей игре в дебютном сезоне НХЛ

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер высказался о своей игре в дебютном сезоне в Национальной хоккейной лиге. Шефер стал четвёртым защитником-новичком в истории лиги, забросившим 20 шайб.

«Я бы не смог этого сделать, если бы не ребята из команды. Они так облегчили мне переход в НХЛ, в команду, о которой я мало что знал до приезда сюда в 18 лет. Они приняли меня с распростёртыми объятиями, и играть с ними — это просто здорово, мы налаживаем взаимопонимание и поддерживаем его на протяжении всего сезона», — цитирует Шефера пресс-служба клуба.

На счету 18-летнего канадца 44 (20+24) очка в 61 игре в дебютном сезоне при показателе полезности «+14» и среднем времени на льду 24.07.