Защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер высказался о своей игре в дебютном сезоне НХЛ

Защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер высказался о своей игре в дебютном сезоне НХЛ
Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер высказался о своей игре в дебютном сезоне в Национальной хоккейной лиге. Шефер стал четвёртым защитником-новичком в истории лиги, забросившим 20 шайб.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 марта 2026, понедельник. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Вилманис (Грир, Бобровский) – 03:44     0:2 Беннетт (Экблад, Ткачук) – 14:54 (pp)     1:2 Шефер (Пулок, Барзал) – 18:01     2:2 Суси (Хольмстрём, Деанджело) – 27:28     2:3 Беннетт (Ткачук) – 32:04     3:3 Хорват (Шефер) – 37:14     4:3 Шефер (Палат) – 50:29     4:4 Райнхарт (Экблад, Ткачук) – 58:02     5:4 Ли (Деанджело, Пелеч) – 59:29    

«Я бы не смог этого сделать, если бы не ребята из команды. Они так облегчили мне переход в НХЛ, в команду, о которой я мало что знал до приезда сюда в 18 лет. Они приняли меня с распростёртыми объятиями, и играть с ними — это просто здорово, мы налаживаем взаимопонимание и поддерживаем его на протяжении всего сезона», — цитирует Шефера пресс-служба клуба.

На счету 18-летнего канадца 44 (20+24) очка в 61 игре в дебютном сезоне при показателе полезности «+14» и среднем времени на льду 24.07.

