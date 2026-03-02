Защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер высказался о своей игре в дебютном сезоне НХЛ
Поделиться
Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер высказался о своей игре в дебютном сезоне в Национальной хоккейной лиге. Шефер стал четвёртым защитником-новичком в истории лиги, забросившим 20 шайб.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 марта 2026, понедельник. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Вилманис (Грир, Бобровский) – 03:44 0:2 Беннетт (Экблад, Ткачук) – 14:54 (pp) 1:2 Шефер (Пулок, Барзал) – 18:01 2:2 Суси (Хольмстрём, Деанджело) – 27:28 2:3 Беннетт (Ткачук) – 32:04 3:3 Хорват (Шефер) – 37:14 4:3 Шефер (Палат) – 50:29 4:4 Райнхарт (Экблад, Ткачук) – 58:02 5:4 Ли (Деанджело, Пелеч) – 59:29
«Я бы не смог этого сделать, если бы не ребята из команды. Они так облегчили мне переход в НХЛ, в команду, о которой я мало что знал до приезда сюда в 18 лет. Они приняли меня с распростёртыми объятиями, и играть с ними — это просто здорово, мы налаживаем взаимопонимание и поддерживаем его на протяжении всего сезона», — цитирует Шефера пресс-служба клуба.
На счету 18-летнего канадца 44 (20+24) очка в 61 игре в дебютном сезоне при показателе полезности «+14» и среднем времени на льду 24.07.
Комментарии
- 2 марта 2026
-
10:05
-
09:45
-
09:25
-
09:15
-
09:10
-
09:09
-
09:00
-
08:40
-
08:30
-
08:20
-
07:48
-
07:22
-
07:02
-
06:30
-
06:15
-
05:51
-
05:45
-
05:20
-
04:53
-
04:24
-
04:13
-
03:45
-
03:36
-
03:23
-
03:13
-
02:41
- 1 марта 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:29
-
23:10
-
22:45
-
22:05
-
21:40
-
21:23