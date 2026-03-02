«Будем бороться до самого конца». Беннетт — о гонке «Флориды» за плей-офф в текущем сезоне

Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Беннетт высказался о шансах команды попасть в плей-офф. «Пантерз» проиграли последние семь из девяти матчей, отставание от зоны плей-офф составляет восемь очков. «Флорида» в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» пропустила победную шайбу на последней минуте (4:5).

«Конечно, приятно, что некоторые игроки вернулись после травм, и, надеюсь, скоро все снова будут в строю. Мы в гонке. Мы знаем, насколько важны сейчас игры. Мы держимся вместе как команда и будем бороться до самого конца», — цитирует Беннетта пресс-служба клуба.

Напомним, «Флорида» выиграла последние два розыгрыша Кубка Стэнли и три сезона подряд доходила до финала.