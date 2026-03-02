Скидки
«Будем бороться до самого конца». Беннетт — о гонке «Флориды» за плей-офф в текущем сезоне

Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Беннетт высказался о шансах команды попасть в плей-офф. «Пантерз» проиграли последние семь из девяти матчей, отставание от зоны плей-офф составляет восемь очков. «Флорида» в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» пропустила победную шайбу на последней минуте (4:5).

НХЛ — регулярный чемпионат
02 марта 2026, понедельник. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Вилманис (Грир, Бобровский) – 03:44     0:2 Беннетт (Экблад, Ткачук) – 14:54 (pp)     1:2 Шефер (Пулок, Барзал) – 18:01     2:2 Суси (Хольмстрём, Деанджело) – 27:28     2:3 Беннетт (Ткачук) – 32:04     3:3 Хорват (Шефер) – 37:14     4:3 Шефер (Палат) – 50:29     4:4 Райнхарт (Экблад, Ткачук) – 58:02     5:4 Ли (Деанджело, Пелеч) – 59:29    

«Конечно, приятно, что некоторые игроки вернулись после травм, и, надеюсь, скоро все снова будут в строю. Мы в гонке. Мы знаем, насколько важны сейчас игры. Мы держимся вместе как команда и будем бороться до самого конца», — цитирует Беннетта пресс-служба клуба.

Напомним, «Флорида» выиграла последние два розыгрыша Кубка Стэнли и три сезона подряд доходила до финала.

«Сейчас команде нужен любой позитив». Морис высказался о шансах «Флориды» на плей-офф
