Кирилл Капризов оценил поражение «Миннесоты» в матче с «Сент-Луисом»

Кирилл Капризов оценил поражение «Миннесоты» в матче с «Сент-Луисом»
Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов высказался о поражении в матче с «Сент-Луис Блюз» (1:3). Россиянин отметился заброшенной шайбой и повторил клубный рекорд Мариана Габорика по голам за «дикарей».

НХЛ — регулярный чемпионат
02 марта 2026, понедельник. 01:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Капризов (Болди, Хьюз) – 36:09 (pp)     1:1 Майлу (Томас, Шенн) – 38:05     1:2 Бучневич (Снаггеруд) – 56:21     1:3 Томас (Бучневич) – 59:35    

«Думаю, сегодня мы много атаковали ворота и у нас было много моментов. Вратарь сыграл довольно хорошо. Думаю, иногда мы могли бы больше двигать шайбу с фланга на фланг, бросая по воротам, потому что иногда пытаемся бросить прямо и шайба улетает слишком далеко от ворот. Просто бросали во вратаря соперника, и он тоже сделал пару хороших сейвов. Я чувствую, что мы сыграли довольно хорошо и создали много моментов», — цитирует Капризова пресс-служба клуба.

Кирилл Капризов отреагировал на свой снайперский рекорд в составе «Миннесоты»
