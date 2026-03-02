Кирилл Капризов оценил поражение «Миннесоты» в матче с «Сент-Луисом»

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов высказался о поражении в матче с «Сент-Луис Блюз» (1:3). Россиянин отметился заброшенной шайбой и повторил клубный рекорд Мариана Габорика по голам за «дикарей».

«Думаю, сегодня мы много атаковали ворота и у нас было много моментов. Вратарь сыграл довольно хорошо. Думаю, иногда мы могли бы больше двигать шайбу с фланга на фланг, бросая по воротам, потому что иногда пытаемся бросить прямо и шайба улетает слишком далеко от ворот. Просто бросали во вратаря соперника, и он тоже сделал пару хороших сейвов. Я чувствую, что мы сыграли довольно хорошо и создали много моментов», — цитирует Капризова пресс-служба клуба.