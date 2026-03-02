Кирилл Капризов оценил поражение «Миннесоты» в матче с «Сент-Луисом»
Поделиться
Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов высказался о поражении в матче с «Сент-Луис Блюз» (1:3). Россиянин отметился заброшенной шайбой и повторил клубный рекорд Мариана Габорика по голам за «дикарей».
НХЛ — регулярный чемпионат
02 марта 2026, понедельник. 01:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Капризов (Болди, Хьюз) – 36:09 (pp) 1:1 Майлу (Томас, Шенн) – 38:05 1:2 Бучневич (Снаггеруд) – 56:21 1:3 Томас (Бучневич) – 59:35
«Думаю, сегодня мы много атаковали ворота и у нас было много моментов. Вратарь сыграл довольно хорошо. Думаю, иногда мы могли бы больше двигать шайбу с фланга на фланг, бросая по воротам, потому что иногда пытаемся бросить прямо и шайба улетает слишком далеко от ворот. Просто бросали во вратаря соперника, и он тоже сделал пару хороших сейвов. Я чувствую, что мы сыграли довольно хорошо и создали много моментов», — цитирует Капризова пресс-служба клуба.
Комментарии
- 2 марта 2026
-
11:50
-
11:45
-
11:30
-
11:22
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:25
-
10:05
-
09:45
-
09:25
-
09:15
-
09:10
-
09:09
-
09:00
-
08:40
-
08:30
-
08:20
-
07:48
-
07:22
-
07:02
-
06:30
-
06:15
-
05:51
-
05:45
-
05:20
-
04:53
-
04:24
-
04:13
-
03:45
-
03:36
-
03:23
-
03:13
-
02:41
- 1 марта 2026
-
23:55