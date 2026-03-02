Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дмитрий Куликов высказался о возвращении в состав «Флориды» после пропуска 57 матчей

Дмитрий Куликов высказался о возвращении в состав «Флориды» после пропуска 57 матчей
Комментарии

Защитник «Флориды Пантерз» Дмитрий Куликов высказался о возвращении в состав команды после пропуска 57 матчей. Россиянин принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:5).

НХЛ — регулярный чемпионат
02 марта 2026, понедельник. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Вилманис (Грир, Бобровский) – 03:44     0:2 Беннетт (Экблад, Ткачук) – 14:54 (pp)     1:2 Шефер (Пулок, Барзал) – 18:01     2:2 Суси (Хольмстрём, Деанджело) – 27:28     2:3 Беннетт (Ткачук) – 32:04     3:3 Хорват (Шефер) – 37:14     4:3 Шефер (Палат) – 50:29     4:4 Райнхарт (Экблад, Ткачук) – 58:02     5:4 Ли (Деанджело, Пелеч) – 59:29    

«Я много работал и старался выйти на площадку, помочь команде победить, привнести энергию и новую жизнь. Да, было здорово снова выйти на лёд и стать частью команды», — цитирует Куликова пресс-служба клуба.

35-летний россиянин сыграл впервые после травмы, полученной в октябре прошлого года. Он перенёс операцию из-за разрыва суставной губы плечевого сустава. Куликов провёл на площадке 20 минут и 27 секунд и завершил встречу с полезностью «-2». Эта игра стала для двукратного обладателя Кубка Стэнли в составе «Пантерз» лишь третьей в сезоне.

Материалы по теме
Видео
Ассист и 21 сейв Бобровского не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Айлендерс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android