Дмитрий Куликов высказался о возвращении в состав «Флориды» после пропуска 57 матчей

Защитник «Флориды Пантерз» Дмитрий Куликов высказался о возвращении в состав команды после пропуска 57 матчей. Россиянин принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:5).

«Я много работал и старался выйти на площадку, помочь команде победить, привнести энергию и новую жизнь. Да, было здорово снова выйти на лёд и стать частью команды», — цитирует Куликова пресс-служба клуба.

35-летний россиянин сыграл впервые после травмы, полученной в октябре прошлого года. Он перенёс операцию из-за разрыва суставной губы плечевого сустава. Куликов провёл на площадке 20 минут и 27 секунд и завершил встречу с полезностью «-2». Эта игра стала для двукратного обладателя Кубка Стэнли в составе «Пантерз» лишь третьей в сезоне.