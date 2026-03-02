Дмитрий Куликов высказался о возвращении в состав «Флориды» после пропуска 57 матчей
Защитник «Флориды Пантерз» Дмитрий Куликов высказался о возвращении в состав команды после пропуска 57 матчей. Россиянин принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:5).
НХЛ — регулярный чемпионат
02 марта 2026, понедельник. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Вилманис (Грир, Бобровский) – 03:44 0:2 Беннетт (Экблад, Ткачук) – 14:54 (pp) 1:2 Шефер (Пулок, Барзал) – 18:01 2:2 Суси (Хольмстрём, Деанджело) – 27:28 2:3 Беннетт (Ткачук) – 32:04 3:3 Хорват (Шефер) – 37:14 4:3 Шефер (Палат) – 50:29 4:4 Райнхарт (Экблад, Ткачук) – 58:02 5:4 Ли (Деанджело, Пелеч) – 59:29
«Я много работал и старался выйти на площадку, помочь команде победить, привнести энергию и новую жизнь. Да, было здорово снова выйти на лёд и стать частью команды», — цитирует Куликова пресс-служба клуба.
35-летний россиянин сыграл впервые после травмы, полученной в октябре прошлого года. Он перенёс операцию из-за разрыва суставной губы плечевого сустава. Куликов провёл на площадке 20 минут и 27 секунд и завершил встречу с полезностью «-2». Эта игра стала для двукратного обладателя Кубка Стэнли в составе «Пантерз» лишь третьей в сезоне.
