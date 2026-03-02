Скидки
Пол Морис сказал, какого молодого игрока НХЛ напоминает ему Мэттью Шефер

Пол Морис сказал, какого молодого игрока НХЛ напоминает ему Мэттью Шефер
Комментарии

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис высказался об игре защитника «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефера и сравнил его с нападающим «Сан-Хосе Шаркс» Маклином Селебрини.

«В психологическом плане он мне очень напоминает Селебрини. Невероятное катание, потрясающие навыки, но он не пытается навязывать их игре. Он не пытается показать, насколько он искусен. Он играет в хоккей правильно», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.

На счету 18-летнего канадца 44 (20+24) очка в 61 игре в дебютном сезоне при показателе полезности «+14» и среднем времени на льду 24.07. Шефер — четвёртый защитник-новичок в истории НХЛ с 20+ голами за сезон.

Мэттью Шефер — четвёртый защитник-новичок в истории НХЛ с 20+ голами за сезон
