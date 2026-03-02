Скидки
«Это было здорово». Комтуа прокомментировал победу «Динамо» над «Металлургом»

Нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа высказался о победе над магнитогорским «Металлургом» (4:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 марта 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Римашевский (Гусев, Пыленков) – 12:16 (5x4)     1:1 Орехов (Хабаров, Канцеров) – 27:17 (5x5)     2:1 Комтуа (Шараканов, Римашевский) – 27:58 (5x5)     3:1 Слепышев – 47:32 (5x5)     4:1 Галимов (Моторыгин) – 59:10 (en)    

— Это было здорово. Мы сыграли хорошо. [В моменте с заброшенной шайбой] Магомед [Шараканов] остался на позиции, отлично сыграл на меня. Команда создаёт много таких моментов. Я просто нашёл точку во вратарской, и шайба попала в цель.

— «Металлург» — лидер КХЛ. Победить его особенно приятно?
— Нет, вовсе нет. Победа есть победа, для нас не имеет значения, с кем играем.

— А начать серию плей-офф дома тоже не принципиально?
— Нет, нам всё равно.

— Вы любите отмечать заброшенные шайбы с болельщиками. И празднуете победы с ними после матчей, это уже стало доброй традицией. Получаете удовольствие от взаимодействия с фанатами?
— Болельщики тратят деньги, чтобы прийти посмотреть, как мы играем. Эти ребята собираются там, на трибунах, каждый вечер. Даже когда у нас трудный отрезок, даже когда мы играем плохо, они всё равно приходят на арену и тратят свои деньги. Так что я просто хочу… Каждый раз, когда забиваю, это и для них, мы ценим их поддержку, — сказал Комтуа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

