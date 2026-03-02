«Это было здорово». Комтуа прокомментировал победу «Динамо» над «Металлургом»

Нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа высказался о победе над магнитогорским «Металлургом» (4:1).

— Это было здорово. Мы сыграли хорошо. [В моменте с заброшенной шайбой] Магомед [Шараканов] остался на позиции, отлично сыграл на меня. Команда создаёт много таких моментов. Я просто нашёл точку во вратарской, и шайба попала в цель.

— «Металлург» — лидер КХЛ. Победить его особенно приятно?

— Нет, вовсе нет. Победа есть победа, для нас не имеет значения, с кем играем.

— А начать серию плей-офф дома тоже не принципиально?

— Нет, нам всё равно.

— Вы любите отмечать заброшенные шайбы с болельщиками. И празднуете победы с ними после матчей, это уже стало доброй традицией. Получаете удовольствие от взаимодействия с фанатами?

— Болельщики тратят деньги, чтобы прийти посмотреть, как мы играем. Эти ребята собираются там, на трибунах, каждый вечер. Даже когда у нас трудный отрезок, даже когда мы играем плохо, они всё равно приходят на арену и тратят свои деньги. Так что я просто хочу… Каждый раз, когда забиваю, это и для них, мы ценим их поддержку, — сказал Комтуа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.