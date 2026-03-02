Капитан «Вегаса» Марк Стоун получил травму в матче с «Питтсбургом»
Капитан «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун не сумел завершить матч регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (0:5) из-за травмы верхней части тела.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2026, воскресенье. 21:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Киндел (Манта) – 14:56 2:0 Чинахов (Новак, Бразо) – 25:47 3:0 Раст (Карлссон, Малкин) – 29:34 (pp) 4:0 Ракелль (Карлссон, Раст) – 35:06 (pp) 5:0 Бразо (Киндел, Летанг) – 54:59
На последней минуте первого периода 33-летний канадец ушёл со льда после того, как защитник «Пингвинз» Крис Летанг задел его левую руку. Нарушение правил в эпизоде зафиксировано не было.
«Его осматривали. Я предполагаю, что он полетит с нами в Баффало. Вероятно, завтра у меня будет более точная информация», – сообщил главный тренер «Голден Найтс» Брюс Кэссиди.
В 43 играх в текущем сезоне Стоун набрал 60 (21+39) очков при полезности «+17». Он второй бомбардир команды – уступает только Джеку Айкелу (68 очков в 52 играх).
