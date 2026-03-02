Скидки
Капитан «Вегаса» Марк Стоун получил травму в матче с «Питтсбургом»

Комментарии

Капитан «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун не сумел завершить матч регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (0:5) из-за травмы верхней части тела.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2026, воскресенье. 21:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Киндел (Манта) – 14:56     2:0 Чинахов (Новак, Бразо) – 25:47     3:0 Раст (Карлссон, Малкин) – 29:34 (pp)     4:0 Ракелль (Карлссон, Раст) – 35:06 (pp)     5:0 Бразо (Киндел, Летанг) – 54:59    

На последней минуте первого периода 33-летний канадец ушёл со льда после того, как защитник «Пингвинз» Крис Летанг задел его левую руку. Нарушение правил в эпизоде зафиксировано не было.

«Его осматривали. Я предполагаю, что он полетит с нами в Баффало. Вероятно, завтра у меня будет более точная информация», – сообщил главный тренер «Голден Найтс» Брюс Кэссиди.

В 43 играх в текущем сезоне Стоун набрал 60 (21+39) очков при полезности «+17». Он второй бомбардир команды – уступает только Джеку Айкелу (68 очков в 52 играх).

Гол Чинахова и пас Малкина помогли «Питтсбургу» разгромить «Вегас»
