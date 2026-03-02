Скидки
Рейтинг тренеров КХЛ: Хартли — новый лидер, Вячеслав Козлов совершил рывок в тройку лучших

Рейтинг тренеров КХЛ: Хартли — новый лидер, Вячеслав Козлов совершил рывок в тройку лучших
Комментарии

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2025/2026 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

МестоТренерКлуб
1 (2)Боб Хартли«Локомотив»
2 (11)Николай Заварухин«Автомобилист»
3 (13)Вячеслав Козлов«Динамо» М
4 (5)Ги Буше«Авангард»
5 (3)Андрей Разин«Металлург»
6 (6)Дмитрий Квартальнов«Динамо» Мн
7 (9)Игорь НикитинЦСКА
8 (7)Андрей Козырев«Северсталь»
9 (4)Виктор Козлов«Салават Юлаев»
10 (1)Игорь Гришин«Нефтехимик»
11 (10)Анвар Гатиятулин«Ак Барс»
12 (15)Александр Андриевский«Амур»
13 (12)Алексей Исаков«Торпедо»
14 (16)Александр Барков«Спартак»
15 (8)Игорь ЛарионовСКА
16 (14)Ярослав Люзенков«Сибирь»
17 (17)Евгений Корешков«Трактор»
18 (21)Митч Лав«Шанхайские Драконы»
19 (19)Олег Браташ«Адмирал»
20 (20)Павел Десятков«Лада»
21 (22)Дмитрий МихайловХК «Сочи»
22 (18)Михаил Кравец«Барыс»
