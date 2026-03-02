Скидки
«Авангард» продлил контракт с защитником Марселем Ибрагимовым

«Авангард» продлил контракт с защитником Марселем Ибрагимовым на два года, сообщает пресс-служба клуба. Новый контракт рассчитан на два сезона и будет действовать до 31 мая 2028 года.

«Марсель Ибрагимов после перехода в нашу команду сразу начал доказывать свою состоятельность и бороться за место в составе. Надёжный и жёсткий игрок обороны здорово вписался в систему Ги Буше. Также хочу отметить его отношение к делу. Уверен, что с таким подходом к тренировочному процессу Марсель будет прогрессировать от матча к матчу. Впереди интересный путь, в котором мы желаем Марселю успехов!» — сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.

В составе омичей Ибрагимов провёл 48 матчей и набрал 8 (2+6) очков при показателе полезности «-3».

