Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Назаров высказался об оставшихся интригах регулярного чемпионата КХЛ

Андрей Назаров высказался об оставшихся интригах регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии

Известный тренер Андрей Назаров высказался об оставшихся интригах регулярного чемпионата КХЛ.

«Регулярный чемпионат КХЛ постепенно завершается. По сути, осталась только одна интрига: кто займёт восьмое место в Восточной конференции: «Сибирь» или «Амур». А вот на Западе интриг практически нет. Сейчас в командах активно пробуют новые сочетания звеньев, подводят хоккеистов в нужном состоянии к решающей части сезона. У тех клубов, кто не попадает в плей-офф, тоже есть задачи: решить, что делать с руководством и какими будут тренерские штабы в следующем сезоне.

Радует, что, несмотря на сложную мировую обстановку и информационный шум, хоккею в России по-прежнему уделяют много времени, в том числе на федеральных центральных спортивных каналах. Именно поэтому лиге нужно развиваться дальше и продолжать двигаться в выбранном направлении, чтобы внимание к любимому нами спорту стало ещё более пристальным. Тогда звание лучшей лиги в Европе удержится с нами надолго», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Материалы по теме
Кто будет девятым? Как менять плохие привычки «Авангарду»? Месяц до плей-офф. Восток
Кто будет девятым? Как менять плохие привычки «Авангарду»? Месяц до плей-офф. Восток
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android