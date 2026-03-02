Известный тренер Андрей Назаров высказался об оставшихся интригах регулярного чемпионата КХЛ.

«Регулярный чемпионат КХЛ постепенно завершается. По сути, осталась только одна интрига: кто займёт восьмое место в Восточной конференции: «Сибирь» или «Амур». А вот на Западе интриг практически нет. Сейчас в командах активно пробуют новые сочетания звеньев, подводят хоккеистов в нужном состоянии к решающей части сезона. У тех клубов, кто не попадает в плей-офф, тоже есть задачи: решить, что делать с руководством и какими будут тренерские штабы в следующем сезоне.

Радует, что, несмотря на сложную мировую обстановку и информационный шум, хоккею в России по-прежнему уделяют много времени, в том числе на федеральных центральных спортивных каналах. Именно поэтому лиге нужно развиваться дальше и продолжать двигаться в выбранном направлении, чтобы внимание к любимому нами спорту стало ещё более пристальным. Тогда звание лучшей лиги в Европе удержится с нами надолго», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.