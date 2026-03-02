Скидки
Нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа оштрафован за симуляцию

Нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа оштрафован за симуляцию
Нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа оштрафован за симуляцию, сообщает пресс-служба КХЛ.

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Динамо» Москва – «Металлург» и принял решение наложить на нападающего «Динамо» Москва Максима Комтуа наказание по п.1.40. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Симуляция) и подвергнуть его денежному штрафу», — говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.

В конце третьего периода Комтуа упал на лёд после лёгкого тычка клюшкой в спину в исполнении нападающего «Металлурга» Александра Петунина. После матча главный тренер «Металлурга» Андрей Разин назвал Комтуа «курицей».

Разин — о Комтуа: обычно канадцы другого типа. А этот больше на курицу похож
