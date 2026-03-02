«Мне бы хотелось играть больше». Форсберг — о малом игровом времени на Олимпиаде

Нападающий сборной Швеции Филип Форсберг высказался о малом игровом времени, которое получил на Олимпийских играх 2026 года. В дебютном матче на Олимпиаде со сборной Италии Форсберг был заявлен в качестве дополнительного нападающего и провёл лишь одну смену.

«Понятно, что мне хотелось бы сыграть больше. Замена – не самый оптимальный вариант. Но в то же время нужно искать другие способы внести свой вклад, и, я думаю, мне это хорошо удалось. Я старался поддерживать боевой дух и заряжать команду позитивной энергией, – цитирует Форсберга SVT.

В следующих матчах на турнире Форсберг получил больше игрового времени: 9, 11, 13 и 13 минут.