«Заточены на имитацию и надувание щёк». Плющев сравнил судейство в КХЛ и на Олимпиаде

«Заточены на имитацию и надувание щёк». Плющев сравнил судейство в КХЛ и на Олимпиаде
Заслуженный тренер России, бывший глава судейского корпуса КХЛ Владимир Плющев сравнил подходы к судейству на Олимпиаде-2026 и в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Олимпиада задала тон не только нашей игре, но и арбитражу. Образец – безупречная работа в очень сложном для судейства финале. И в исполнении именно североамериканских судей, а не чехов, финнов или шведов, которые однозначно слабее российских коллег.

Девиз олимпийского судейства – находимся в тени, регулируем, но не мешаем. Собственно, это классическая советская школа арбитража – в которой не случайно главным был глагол «обслуживать». Современная методика от КХЛ кардинально другая: мы – властелины игры, размахиваем топором направо и налево, за критику – расстрел деньгами и штрафами.

Из этой же весёлой судейской даже не оперы, а оперетты – постоянное выявление под микроскопом симулянтов и выписывание им штрафов. Вчера прочитал очередной список игроков «под расстрел», три четверти так называемых симулянтов ничего не симулировали. Но людям, которые не понимают суть хоккея, этого не объяснить, они заточены на имитацию и надувание щёк», — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.

