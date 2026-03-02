«Возят форму и отбывают номер». Маклеллан раскритиковал некоторых игроков «Детройта»

Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Тодд Маклеллан подверг критике некоторых игроков команды. «Красные крылья» потерпели пять поражений в последних семи матчах.

«У нас есть игроки, которые показывают хороший хоккей и выкладываются на полную. И есть другие, которые просто возят форму и отбывают номер на льду. От них нам нужно больше. Я говорю о голах в равных составах, о прессинге. Если ты не прессингуешь, не играешь жёстко, не бросаешь по воротам, не отходишь назад, когда нужно, не выигрываешь вбрасывания, не блокируешь броски, то что ты делаешь? Нам требуется больше от некоторых игроков. Нельзя просто быть в команде, нужно быть эффективным», – цитирует Маклеллана пресс-служба клуба.

С 74 очками в 60 играх команда идёт в зоне плей-офф в Восточной конференции, но выбыла из топ-3 в Атлантическом дивизионе.