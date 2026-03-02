Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Возят форму и отбывают номер». Маклеллан раскритиковал некоторых игроков «Детройта»

«Возят форму и отбывают номер». Маклеллан раскритиковал некоторых игроков «Детройта»
Комментарии

Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Тодд Маклеллан подверг критике некоторых игроков команды. «Красные крылья» потерпели пять поражений в последних семи матчах.

«У нас есть игроки, которые показывают хороший хоккей и выкладываются на полную. И есть другие, которые просто возят форму и отбывают номер на льду. От них нам нужно больше. Я говорю о голах в равных составах, о прессинге. Если ты не прессингуешь, не играешь жёстко, не бросаешь по воротам, не отходишь назад, когда нужно, не выигрываешь вбрасывания, не блокируешь броски, то что ты делаешь? Нам требуется больше от некоторых игроков. Нельзя просто быть в команде, нужно быть эффективным», – цитирует Маклеллана пресс-служба клуба.

С 74 очками в 60 играх команда идёт в зоне плей-офф в Восточной конференции, но выбыла из топ-3 в Атлантическом дивизионе.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android