В «Лос-Анджелесе» объяснили смену главного тренера команды

Генеральный менеджер Кен Холланд заявил, что принял решение о смене тренера после разговора с президентом команды Люком Робитайлом на следующий день после разгромного поражения со счётом 1:8 от «Эдмонтон Ойлерз».

«После олимпийского перерыва нас ждало несколько сложных игр, и я надеялся, что время отдыха и мини-тренировочный лагерь позволят нашей команде мобилизироваться. Мы потерпели болезненные поражения, особенно в игре с «Эдмонтоном». Я не сделал этого в пятницу, потому что это был выходной, игроков не было, а мы играли в субботу. Я не хотел просто назначать нового тренера на скамейку запасных и принимать решение перед игрой», — цитирует Холланда пресс-служба клуба.

Джим Хиллер вчера был уволен с поста главного тренера «Кингз». Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен Ди Джей Смит.

