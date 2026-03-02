Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Детройт» пытается выменять Элиаса Петтерссона у «Ванкувера» — Ottawa Citizen

«Детройт» пытается выменять Элиаса Петтерссона у «Ванкувера» — Ottawa Citizen
Комментарии

Журналист Ottawa Citizen Брюс Гарриоч высказался о возможном обмене шведского форварда «Ванкувер Кэнакс» Элиаса Петтерссона в «Детройт Ред Уингз». Действующее соглашение 27-летнего игрока с кэпхитом $ 11,6 млн рассчитано до конца сезона-2031/2032. Дедлайн обменов намечен на 6 марта. В контракте Петтерссона есть пункт о запрете на обмен.

Отмечается, что «Ред Уингз» настойчивы в своих намерениях, обладают достаточным количеством активов и могут вместить зарплату шведа под потолок. Ранее появилась информация, что «Ванкувер», идущий последним в сводной таблице НХЛ, готов рассматривать предложения по всем игрокам из своего состава.

В этом сезоне Петтерссон провёл 51 матч и набрал 35 (13+22) очков при полезности «-17».

Материалы по теме
Инсайдер TSN Дрегер высказался о возможном обмене форварда «Ванкувера» Петтерссона
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android