«Детройт» пытается выменять Элиаса Петтерссона у «Ванкувера» — Ottawa Citizen

Журналист Ottawa Citizen Брюс Гарриоч высказался о возможном обмене шведского форварда «Ванкувер Кэнакс» Элиаса Петтерссона в «Детройт Ред Уингз». Действующее соглашение 27-летнего игрока с кэпхитом $ 11,6 млн рассчитано до конца сезона-2031/2032. Дедлайн обменов намечен на 6 марта. В контракте Петтерссона есть пункт о запрете на обмен.

Отмечается, что «Ред Уингз» настойчивы в своих намерениях, обладают достаточным количеством активов и могут вместить зарплату шведа под потолок. Ранее появилась информация, что «Ванкувер», идущий последним в сводной таблице НХЛ, готов рассматривать предложения по всем игрокам из своего состава.

В этом сезоне Петтерссон провёл 51 матч и набрал 35 (13+22) очков при полезности «-17».