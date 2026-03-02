Скидки
Sportsnet назвал сборную, которая может заменить Россию на Кубке мира по хоккею 2028 года

Комментарии

По данным Sportsnet, НХЛ и Ассоциация игроков лиги определили семь из восьми стран-участниц Кубка мира — 2028. Ранее стало известно, что турнир примут два города: один в Европе, другой – в Северной Америке. Решающие матчи пройдут в Канаде или США.

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что в ближайшее время планируется объявить принимающие города, но не состав участников. Это решение принято из-за ситуации на Украине. Лига хочет посмотреть, как будет развиваться ситуация. Словакия может стать восьмой командой-участницей, если Россия не будет допущена.

Остальными семью сборными станут Канада, США, Швеция, Финляндия, Чехия, Швейцария и Германия.

Босс НХЛ ответил на вопрос, рассматривает ли лига сборную России как участника Кубка мира
