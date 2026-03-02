Мэттью Шефер стал самым молодым защитником в истории НХЛ, забросившим 20 шайб за регулярку

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (5:4) и был признан первой звездой. Шефер стал самым молодым защитником в истории НХЛ, забросившим 20 и более шайб за регулярку.

Эта отметка покорилась ему в 18 лет и 177 дней. Среди всех хоккеистов НХЛ, включая нападающих, он занимает шестое место по данному показателю.

На счету 18-летнего канадца стало 44 (20+24) очка в 61 игре в дебютном сезоне при показателе полезности «+14» и среднем времени на льду 24.07. Шефер вышел на первое место в гонке снайперов среди новичков в текущем сезоне, обогнав Беккетта Сеннеке из «Анахайма» (19 шайб в 58 играх).