Мэттью Шефер стал самым молодым защитником в истории НХЛ, забросившим 20 шайб за регулярку
Поделиться
Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (5:4) и был признан первой звездой. Шефер стал самым молодым защитником в истории НХЛ, забросившим 20 и более шайб за регулярку.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 марта 2026, понедельник. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Вилманис (Грир, Бобровский) – 03:44 0:2 Беннетт (Экблад, Ткачук) – 14:54 (pp) 1:2 Шефер (Пулок, Барзал) – 18:01 2:2 Суси (Хольмстрём, Деанджело) – 27:28 2:3 Беннетт (Ткачук) – 32:04 3:3 Хорват (Шефер) – 37:14 4:3 Шефер (Палат) – 50:29 4:4 Райнхарт (Экблад, Ткачук) – 58:02 5:4 Ли (Деанджело, Пелеч) – 59:29
Эта отметка покорилась ему в 18 лет и 177 дней. Среди всех хоккеистов НХЛ, включая нападающих, он занимает шестое место по данному показателю.
На счету 18-летнего канадца стало 44 (20+24) очка в 61 игре в дебютном сезоне при показателе полезности «+14» и среднем времени на льду 24.07. Шефер вышел на первое место в гонке снайперов среди новичков в текущем сезоне, обогнав Беккетта Сеннеке из «Анахайма» (19 шайб в 58 играх).
Комментарии
- 2 марта 2026
-
16:24
-
16:12
-
16:00
-
15:55
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:35
-
14:15
-
13:50
-
13:25
-
13:05
-
12:45
-
12:20
-
12:00
-
11:50
-
11:45
-
11:30
-
11:22
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:25
-
10:05
-
09:45
-
09:25
-
09:15
-
09:10
-
09:09
-
09:00
-
08:40
-
08:30
-
08:20
-
07:48
-
07:22