Плющев — о судействе в КХЛ: наш хоккей насилует правило «трёх секунд за воротами»

Заслуженный тренер России, бывший глава судейского корпуса КХЛ Владимир Плющев высказался о проблемах судейства в лиге.

– Владимир Анатольевич, тема недели?

– Было много моментов, связанных с судейством. Достаточно сказать, что в центральном матче недели «Авангард» — «Металлург» на последних минутах при счёте 2:2 результат игры определило именно судейское решение.

Не все тренеры из-за штрафов рискуют говорить о сути. Но главный тренер ЦСКА Игорь Никитин дважды обозначил проблему трактовки правила удар клюшкой между ног — сначала после одного матча своей команды, потом после другого.

Ну и продолжает насиловать наш хоккей правило «трёх секунд за воротами» (хоккеистам нельзя находиться дольше трёх секунд с шайбой в трапеции за воротами. — Прим. «Чемпионата»).

Все эти моменты системные. Идут по вине извращённой судейской методики. Которая выдумана далёкими от понимания игры людьми, имитирующими бурную деятельность, — приводит слова Плющева Russia-Hockey.