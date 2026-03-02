В ФХР заявили, России надо найти более дружественного кандидата на пост президента ИИХФ

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг заявил, что России нужно найти нового, более дружественного кандидата на пост президента ИИХФ.

«Мы должны найти своих кандидатов, которые будут более дружественными для нас. Здесь надо пообщаться с руководителями хоккея, это серьёзный вопрос. Уверен, есть такие люди в хоккейном мире, которые абсолютно точно готовы сделать всё, чтобы Россия вернулась, хоккей развивался на мировом уровне.

Потому что любая победа сборной, тех же США, на Олимпиаде ненастоящая, потому что там не было России. Только когда будет участвовать сборная России, только тогда это будут настоящая Олимпиада и настоящая победа», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Выборы президента ИИХФ состоятся на полугодовом конгрессе, который обычно проводится в конце сентября, кандидаты могут подать заявки на участие в выборах до 1 июня. Действующий глава организации француз Люк Тардиф ещё не объявлял, будет ли выставлять свою кандидатуру.

Тардиф был избран президентом ИИХФ в сентябре 2021 года на конгрессе в Санкт-Петербурге, сменив на этом посту швейцарца Рене Фазеля, который руководил федерацией с 1994 года. При французе в 2022 году сборные России в разных возрастах были отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.