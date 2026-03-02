Крикунов: будет ошибкой пригласить Словакию вместо России на Кубок мира — 2028

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о возможном приглашении на Кубок мира — 2028 национальной команды Словакии вместо российской сборной.

«Надо ещё подождать и посмотреть, что будет. Но будет ошибкой пригласить Словакию вместо России. Кубок мира — это коммерческое предприятие, где зарабатываются деньги. Разница будет большой, если там будет Словакия, а не Россия. Там будет такой ажиотаж, если в финале сойдутся Россия и Канада. На Кубке мира надо деньги зарабатывать, а не политикой заниматься.

Вон что в Иране закрутилось. Если разобраться по логике, тогда надо и США отстранять. Вот каким бы был Кубок мира без США, России, останется только Канаду ещё убрать. Думаю, на Кубок мира сборной России попасть будет даже проще, чем на чемпионат мира», — приводит слова Крикунова «Советский спорт».