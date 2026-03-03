«Лос-Анджелес» — «Колорадо»: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 6:30 мск

В ночь на 3 марта продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В Лос-Анджелесе (США) состоится встреча между «Лос-Анджелес Кингз» и «Колорадо Эвеланш». Матч на стадионе «Крипто.ком-Арена» начнётся в 6:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет третья игра между командами из трёх запланированных в текущей регулярке. В первым двух матчах победу одержали «лавины» (4:1, 5:2).

«Лос-Анджелес» провёл 59 встреч, в которых набрал 62 очка и расположился на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Колорадо» с 87 очками после 58 матчей находится на первой строчке Запада.