Маккиннон – главный претендент на «Харт Трофи» по версии The Score

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон назван основным претендентом на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного сезона по версии The Score. Все шесть опрошенных журналистов поставили его на первое место. Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занял четвёртое место в рейтинге.

Полностью список выглядит следующим образом:

1. Натан Маккиннон, «Колорадо»;

2. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон Ойлерз»;

3. Маклин Селебрини, «Сан-Хосе Шаркс»;

4. Никита Кучеров, «Тампа-Бэй Лайтнинг»;

5. Зак Веренски, «Коламбус Блю Джекетс».

Кучерова в топ-3 включили только двое респондентов, Селебрини получил три голоса (одно второе место и два третьих), Макдэвид — шесть (четыре вторых места и два третьих).

