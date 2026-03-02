Защитник «Металлурга» Яковлев: после прошлого сезона сделал выводы, скинул больше 6 кг

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев рассказал об изменениях в своей предсезонной подготовке о назвал прошедший сезон худшим в карьере.

– Минувший сезон у тебя был не самый успешный. Насколько ты изменился, трансформировался? Видно, что заметно подсушился.

– Да, это был худший сезон в моей карьере на данный момент. Но больше, уверен, такого не будет. На всё есть свои причины, но и это для меня полезный опыт. Считаю, главное – как я среагировал, как вышел из этой ситуации. Я провёл, считаю, отличное лето, правильные выводы сделал, немного где-то подготовку поменял. Вот, скинул больше шести килограмм.

– В питании что-то жёстко менял? Стресс был для организма?

– Ну да, был. Старался последний приём пищи летом делать край в семь часов вечера. Убрал кое-какие продукты, сладкое и всё. Это действительно работает.

– Данила Юров говорил, что шоколадка нужна просто настроение поднять, эндорфины. Чем заменяешь сладкое?

– Да, я могу себе позволить съесть шоколад, просто сейчас чаще выбираю темный.

– С высоким содержанием какао?

– Более правильный. Сейчас в нашем мире можно есть правильные сладости, не такие вредные. Поэтому стараюсь, ищу какие-то варианты, – приводит слова Яковлева Metaratings.

В текущем сезоне 34-летний хоккеист набрал 32 (8+24) очка за 54 игры. В прошлом было 7 (0+7) в 55 матчах.