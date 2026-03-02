Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Они делают себе же хуже». Каменский — о Словакии на Кубке мира — 2028 вместо России

«Они делают себе же хуже». Каменский — о Словакии на Кубке мира — 2028 вместо России
Комментарии

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал информацию о возможном приглашении на Кубок мира — 2028 сборной Словакии вместо России.

«В проведении таких турниров без хоккейной сборной России теряется ценность. Потому что всегда огромный интерес к матчам сборной России, тем более с североамериканскими командами — матчи с Америкой и Канадой испокон веков были одними из лучших в истории мирового хоккея.

Организаторы делают себе хуже, когда проводят подобные турниры без участия России. Но до 2028 года ещё далеко, так что мы можем ещё принять участие в этом. Есть какие-то шансы? Надо не думать, надо работать над этим и доказывать, что они многое теряют!» — приводит слова Каменского «Советский спорт».

Материалы по теме
Sportsnet назвал сборную, которая может заменить Россию на Кубке мира по хоккею 2028 года
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android