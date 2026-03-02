«Они делают себе же хуже». Каменский — о Словакии на Кубке мира — 2028 вместо России

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал информацию о возможном приглашении на Кубок мира — 2028 сборной Словакии вместо России.

«В проведении таких турниров без хоккейной сборной России теряется ценность. Потому что всегда огромный интерес к матчам сборной России, тем более с североамериканскими командами — матчи с Америкой и Канадой испокон веков были одними из лучших в истории мирового хоккея.

Организаторы делают себе хуже, когда проводят подобные турниры без участия России. Но до 2028 года ещё далеко, так что мы можем ещё принять участие в этом. Есть какие-то шансы? Надо не думать, надо работать над этим и доказывать, что они многое теряют!» — приводит слова Каменского «Советский спорт».