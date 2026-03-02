Скидки
Рыбин назвал хоккеиста, который может подобраться к рекорду Овечкина в НХЛ

Рыбин назвал хоккеиста, который может подобраться к рекорду Овечкина в НХЛ
Тренер по развитию ХК «Сочи» Максим Рыбин заявил, что форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс единственный из ныне действующих хоккеистов может приблизиться к рекорду нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам в НХЛ.

«Теоретически из действующих хоккеистов к результату Овечкина может подобраться только Мэттьюс. И то — подобраться! Я не рассматриваю всерьёз, что он может. Приблизиться — да, на уровень 700-800 голов, наверное, может, не более того», — приводит слова Рыбина Vprognoze.

В нынешнем сезоне 40-летний Овечкин принял участие в 62 матчах, в которых записал на свой счёт 24 заброшенные шайбы и 26 результативных передач. Всего он забил 921 гол и сделал 752 ассистов в 1553 играх. 28-летний Мэттьюс провёл 54 встречи в текущем сезоне, в которых отметился 26 заброшенными шайбами и 25 передачами. Всего на его счету 427 голов и 351 пас в 683 матчах.

