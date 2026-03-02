Хеллебайк высказался о критике за реакцию на шутку Трампа в адрес женской сборной США

Вратарь сборной США Коннор Хеллебайк ответил на критику хоккеистов национальной команды за реакцию на шутку президента страны Дональда Трампа в адрес женской сборной США.

«Мы были на седьмом небе от счастья, когда вошли в раздевалку, а потом кое-что произошло. Мне жаль, что так получилось. Очень жаль, что нас критикуют, потому что мы не хотели этого. Я знаю, что вся наша команда использовала финал женского турнира как мотивацию. Никто не радовался их победе больше нас», – приводит слова Хеллебайка Sportskeeda.

Во время празднования победы на Олимпиаде в раздевалке мужской сборной Трамп в телефонном разговоре пригласил игроков приехать в Вашингтон на своё выступление перед Конгрессом: «Могу прислать военный самолет. Я обязан позвать и женскую команду, иначе меня ждёт импичмент». Хоккеисты рассмеялись, за что их раскритиковали.