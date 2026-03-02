Канадский форвард «Адмирала» Олсон ответил, чем КХЛ похожа на АХЛ

Канадский нападающий «Адмирала» Кайл Олсон рассказал, чем Континентальная хоккейная лига похожа на Американскую хоккейную лигу.

«После словацкого хоккея КХЛ — большой шаг вперёд для меня, конечно. Мне было не так сложно привыкнуть к КХЛ, потому что у меня большой опыт в АХЛ. Эти две лиги очень похожи. Прежде всего похожи качеством игроков. Да, там больше физики, силовой борьбы, но скорости примерно на одном уровне. Быстрый хоккей в атаке и так же быстро команды садятся в оборону», — приводит слова Олсона Legalbet.

В нынешнем сезоне 26-летний канадец провёл 59 матчей, в которых отметился 19 заброшенными шайбами и девятью результативными передачами.