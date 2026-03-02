Фридман — о возможном обмене Б. Ткачука: без шансов, он отличный капитан для «Сенаторз»

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман опроверг слухи о возможном обмене нападающего «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачука на фоне встречи с президентом США Дональдом Трампом. Ранее капитан команды посетил Белый дом после победы американской сборной над Канадой (2:1 ОТ) в финале Олимпиады-2026.

«Без шансов, он отличный капитан для «Сенаторз». Брэди никуда не уйдет», – приводит слова Фридмана Sportskeeda.

Также официальным аккаунтом Белого дома в TikTok было опубликовано видео, которое содержало отредактированные кадры с пресс-конференции братьев Ткачуков на Турнире четырёх наций в феврале прошлого года. В нём Ткачук якобы заявил: «Они [канадцы] освистали наш национальный гимн, поэтому мне пришлось выйти и преподать этим ублюдкам, поедающим кленовый сироп, урок». Позднее Брэди назвал данный ролик фейком и выразил недовольство содержимым этого видео.

В нынешнем сезоне Ткачук провёл 13 матчей и набрал 13 (5+8) очков за канадский клуб.