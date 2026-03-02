Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фетисов — о бане России: не верю, что в ближайшее время что‑то изменится

Фетисов — о бане России: не верю, что в ближайшее время что‑то изменится
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов заявил, что не верит в скорое снятие ограничений со сборных России.

– Как думаете, стоит ли ждать изменения в плане допуска хоккеистов в ближайшее время?
– Не верю, что в ближайшее время что‑то изменится. У нас стало меньше влияния, а им невыгодно нас возвращать. Все санкции остаются в силе, рекомендации МОК не менялись. Там всё преимущественно решают европейцы, а они все сейчас предвзято относятся к России. Так что оптимизма в плане допуска не вижу. Хотели бы – уже вернули. Так что всё будет зависеть от политики, – приводит слова Фетисова «Матч ТВ».

Национальные команды России отстранены от международных турниров под эгидой МОК и ИИХФ с 2022 года.

Материалы по теме
Безопасная отговорка. Доводы ИИХФ по продлению бана России теперь звучат нелепо
Безопасная отговорка. Доводы ИИХФ по продлению бана России теперь звучат нелепо
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android