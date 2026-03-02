Фетисов — о бане России: не верю, что в ближайшее время что‑то изменится

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов заявил, что не верит в скорое снятие ограничений со сборных России.

– Как думаете, стоит ли ждать изменения в плане допуска хоккеистов в ближайшее время?

– Не верю, что в ближайшее время что‑то изменится. У нас стало меньше влияния, а им невыгодно нас возвращать. Все санкции остаются в силе, рекомендации МОК не менялись. Там всё преимущественно решают европейцы, а они все сейчас предвзято относятся к России. Так что оптимизма в плане допуска не вижу. Хотели бы – уже вернули. Так что всё будет зависеть от политики, – приводит слова Фетисова «Матч ТВ».

Национальные команды России отстранены от международных турниров под эгидой МОК и ИИХФ с 2022 года.