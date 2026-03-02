Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона»

Александр Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона»
Комментарии

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил тренировку в понедельник. Об этом сообщает журналистка Сэмми Силбер в социальной сети Х со ссылкой на клуб.

Отмечается, что 40-летнему хоккеисту был предоставлен выходной.

В последнем матче с «Монреаль Канадиенс» (2:6) Овечкин оформил дубль. Всего на счету россиянина 50 (24+26) очков в 62 встречах текущего сезона. Александр является лучшим снайпером в истории чемпионатов НХЛ (921).

На данный момент «Вашингтон» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 69 очками после 62 игр. В следующем матче «Кэпиталз» примут «Юту Маммот» 4 марта.

Материалы по теме
«Один из его лучших матчей в этом сезоне». Реакция Америки на дубль Овечкина «Монреалю»
«Один из его лучших матчей в этом сезоне». Реакция Америки на дубль Овечкина «Монреалю»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android