Гутик попал шайбой в голову Рубцову в игре с «Авангардом», форвард «Спартака» покинул лёд

Нападающий «Спартака» Герман Рубцов получил серьёзную травму на льду после броска своего партнёра по команде форварда Даниила Гутика. Инцидент произошёл в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом». Встреча проходит в эти минуты.

На восьмой минуте Гутик бросил из круга вбрасывания, шайба после рикошета попала Рубцову в лицо. У форварда красно-белых пошла кровь. Герман в сопровождении врачей сразу отправился в раздевалку.

В нынешнем сезоне Рубцов провёл 43 матча, в которых отметился девятью заброшенными шайбами и 13 результативными передачами.