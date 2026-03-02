Скидки
Гутик попал шайбой в голову Рубцову в игре с «Авангардом», форвард «Спартака» покинул лёд

Нападающий «Спартака» Герман Рубцов получил серьёзную травму на льду после броска своего партнёра по команде форварда Даниила Гутика. Инцидент произошёл в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом». Встреча проходит в эти минуты.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
2-й период
0 : 2
Авангард
Омск
0:1 Окулов – 15:17 (5x5)     0:2 Прохоркин (Окулов, Блажиевский) – 24:11 (5x5)    

На восьмой минуте Гутик бросил из круга вбрасывания, шайба после рикошета попала Рубцову в лицо. У форварда красно-белых пошла кровь. Герман в сопровождении врачей сразу отправился в раздевалку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В нынешнем сезоне Рубцов провёл 43 матча, в которых отметился девятью заброшенными шайбами и 13 результативными передачами.

