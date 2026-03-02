Защитник сборной Франции Кринон высказался об отстранении после драки с Уилсоном на ОИ

Защитник сборной Франции Пьер Кринон, отстранённый Федерацией хоккея Франции после драки с нападающим команды Канады Томом Уилсоном на Олимпиаде-2026, назвал это решение предательством. Сообщалось, что президент федерации Пьер-Ив Жербо принял такое решение из-за того, что Кринон провоцировал болельщиков, уходя со льда после драки.

«Считаю это нелепым предательством. Возможно, Жербо хотел прославиться перед предстоящими в июне президентскими выборами. Было принято политическое решение, а меня просто использовали. Хоккейный мир знает, как всё устроено. Я сосредоточен на этом.

Не понимаю такого наказания на Олимпийских играх и того, что меня так выставили в прессе. Всё можно было уладить внутри команды, если причина действительно была в провокации», – приводит слова Кринона L’Équipe.