Каменский: Овечкину вполне реально побить все рекорды и стать единственным рекордсменом

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский оценил шансы российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам с учётом плей-офф в Национальной хоккейной лиге.

«Мы должны желать ему побить этот рекорд, болеть за него и радоваться его победам. Считаю, что Саше вполне реально побить все рекорды и стать единственным рекордсменом. Удачи ему, следим за ним», — приводит слова Каменского «Советский спорт».

40-летний россиянин достиг отметки в 998 голов за карьеру в Северной Америке с учётом игр плей-офф. Это второй результат в истории НХЛ. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (1016).