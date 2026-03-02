«Локомотив» одержал победу над «Северсталью» в серии буллитов

Сегодня, 2 марта, в Череповце на стадионе «Ледовый дворец» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала ярославский «Локомотив». Победу в серии буллитов одержали гости со счётом 3:2.

На 14-й минуте нападающий «Северстали» Владислав Цицюра забил первый гол. На 36-й минуте форвард «Локомотива» Артур Каюмов сравнял счёт. На 44-й минуте нападающий Байрон Фрейз вывел ярославский клуб вперёд. На последней минуте форвард череповчан Александр Скоренов восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм, где команды не выявили победителя. В серии буллитов сильнее оказались гости.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Северсталь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 63 матча, в которых набрала 81 очко, клуб занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» с 89 очками после 62 встреч располагается на первой строчке Запада.