Северсталь – Локомотив, результат матча 2 марта 2026 года, счёт 2:3 Б, КХЛ 2025/2026

«Локомотив» одержал победу над «Северсталью» в серии буллитов
Сегодня, 2 марта, в Череповце на стадионе «Ледовый дворец» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала ярославский «Локомотив». Победу в серии буллитов одержали гости со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 3
Б
Локомотив
Ярославль
1:0 Цицюра (Казулаев, Скоренов) – 13:22 (5x5)     1:1 Каюмов (Берёзкин, Береглазов) – 35:24 (5x5)     1:2 Фрейз (Паник, Кирьянов) – 43:36 (5x5)     2:2 Скоренов (Калдис, Лишка) – 59:11 (5x4)     2:3 Каюмов – 65:00    

На 14-й минуте нападающий «Северстали» Владислав Цицюра забил первый гол. На 36-й минуте форвард «Локомотива» Артур Каюмов сравнял счёт. На 44-й минуте нападающий Байрон Фрейз вывел ярославский клуб вперёд. На последней минуте форвард череповчан Александр Скоренов восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм, где команды не выявили победителя. В серии буллитов сильнее оказались гости.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Северсталь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 63 матча, в которых набрала 81 очко, клуб занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» с 89 очками после 62 встреч располагается на первой строчке Запада.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Олег Браташ заявил, что ранее мог возглавить «Локомотив»
