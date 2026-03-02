СКА разгромил «Барыс» со счётом 7:0, Плотников оформил хет-трик

Сегодня, 2 марта, в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал «Барыс» из Астаны. Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали хозяева со счётом 7:0.

На 10-й минуте нападающий СКА Михаил Воробьёв забил первый гол. На 12-й минуте форвард Сергей Плотников удвоил преимущество армейцев. На 25-й минуте защитник Егор Савиков забросил третью шайбу в ворота «Барыса». На 33-й минуте Плотников оформил дубль, укрепив преимущество хозяев.

На 37-й минуте нападающий Матвей Поляков забил пятый гол в ворота астанчан. На 52-й минуте Плотников оформил хет-трик и довёл счёт до разгромного. На 57-й минуте форвард Матвей Короткий забросил седьмую шайбу СКА, установив окончательный счёт — 7:0.

