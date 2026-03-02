Скидки
СКА – Барыс, результат матча 2 марта 2026 года, счет 7:0, КХЛ 2025/2026

СКА разгромил «Барыс» со счётом 7:0, Плотников оформил хет-трик
Комментарии

Сегодня, 2 марта, в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал «Барыс» из Астаны. Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали хозяева со счётом 7:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
7 : 0
Барыс
Астана
1:0 Воробьёв (Дишковский, Голдобин) – 09:33 (5x5)     2:0 Плотников (Педан, Голдобин) – 11:53 (4x4)     3:0 Савиков (Бландизи, Уилсон) – 24:19 (5x5)     4:0 Плотников (Голдобин, Уилсон) – 32:08 (5x5)     5:0 Поляков (Сапего, Гримальди) – 36:49 (5x5)     6:0 Плотников (Голдобин, Филлипс) – 51:07 (5x5)     7:0 Короткий (Хайруллин, Савиков) – 56:29 (5x5)    

На 10-й минуте нападающий СКА Михаил Воробьёв забил первый гол. На 12-й минуте форвард Сергей Плотников удвоил преимущество армейцев. На 25-й минуте защитник Егор Савиков забросил третью шайбу в ворота «Барыса». На 33-й минуте Плотников оформил дубль, укрепив преимущество хозяев.

На 37-й минуте нападающий Матвей Поляков забил пятый гол в ворота астанчан. На 52-й минуте Плотников оформил хет-трик и довёл счёт до разгромного. На 57-й минуте форвард Матвей Короткий забросил седьмую шайбу СКА, установив окончательный счёт — 7:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Защитник СКА рассказал, как повлиял на игру команды досрочный выход в плей-офф
