«Автомобилист» обыграл ЦСКА с минимальным счётом и одержал четвёртую победу кряду

Сегодня, 2 марта, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал «Автомобилист» из Екатеринбурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «ЦСКА-Арена», одержали гости со счётом 1:0.

На 17-й минуте нападающий «Автомобилиста» Семён Кизимов забил единственный гол в этом матче.

ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 61 матч, в которых набрал 74 очка, клуб занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» с 76 очками после 61 встречи располагается на четвёртой строчке в таблице Восточной конференции.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».