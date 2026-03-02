Скидки
ЦСКА – Автомобилист, результат матча 2 марта 2026 года, счет 0:1, КХЛ 2025/2026

«Автомобилист» обыграл ЦСКА с минимальным счётом и одержал четвёртую победу кряду
Сегодня, 2 марта, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал «Автомобилист» из Екатеринбурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «ЦСКА-Арена», одержали гости со счётом 1:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Кизимов (Спронг, Трямкин) – 16:44 (5x5)    

На 17-й минуте нападающий «Автомобилиста» Семён Кизимов забил единственный гол в этом матче.

ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 61 матч, в которых набрал 74 очка, клуб занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» с 76 очками после 61 встречи располагается на четвёртой строчке в таблице Восточной конференции.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

