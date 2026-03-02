«Авангард» уверенно победил «Спартак» в гостевом матче

Сегодня, 2 марта, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный «Спартак» принимал омский «Авангард». Победу в игре, проходившей на стадионе «Мегаспорт», одержали гости со счётом 4:1.

На 16-й минуте нападающий «Авангарда» Константин Окулов забил первый гол. На 25-й минуте форвард Николай Прохоркин удвоил преимущество омской команды. На 31-й минуте Прохоркин забросил третью шайбу в ворота «Спартака», оформив дубль. На 39-й минуте нападающий Иван Игумнов упрочил преимущество гостей. На 57-й минуте форвард Даниил Гутик сократил отставание красно-белых, установив окончательный счёт — 4:1.

