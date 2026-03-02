Скидки
Спартак – Авангард, результат матча 2 марта 2026 года, счет 1:4, КХЛ 2025/2026

«Авангард» уверенно победил «Спартак» в гостевом матче
Комментарии

Сегодня, 2 марта, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный «Спартак» принимал омский «Авангард». Победу в игре, проходившей на стадионе «Мегаспорт», одержали гости со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 4
Авангард
Омск
0:1 Окулов – 15:17 (5x5)     0:2 Прохоркин (Окулов, Блажиевский) – 24:11 (5x5)     0:3 Прохоркин (Окулов, Якупов) – 30:53 (5x5)     0:4 Игумнов (Чистяков) – 38:49 (5x5)     1:4 Гутик (Рубцов, Вишневский) – 56:59 (5x4)    

На 16-й минуте нападающий «Авангарда» Константин Окулов забил первый гол. На 25-й минуте форвард Николай Прохоркин удвоил преимущество омской команды. На 31-й минуте Прохоркин забросил третью шайбу в ворота «Спартака», оформив дубль. На 39-й минуте нападающий Иван Игумнов упрочил преимущество гостей. На 57-й минуте форвард Даниил Гутик сократил отставание красно-белых, установив окончательный счёт — 4:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Комментарии
