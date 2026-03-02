Ближайший домашний матч «Сочи» с «Локомотивом» должен пройти в Ярославле, решение за КХЛ

Как стало известно «Чемпионату», ближайший домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сочи» с «Локомотивом» должен пройти в Ярославле. Об окончательном решении в ближайшее время должна объявить КХЛ.

Ранее две игры в Сочи были прерваны из-за угрозы атак БПЛА. Матч с ЦСКА, который проходил 23 февраля, был прерван после первого периода при счёте 0:0. Позже стало известно, что встреча будет доиграна в Москве. Игра с нижегородским «Торпедо» 1 марта была остановлена в третьем периоде при счёте 1:1. Спустя два часа матч был возобновлён и завершён со счётом 5:1 в пользу «Сочи».