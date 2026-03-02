Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ближайший домашний матч «Сочи» с «Локомотивом» должен пройти в Ярославле, решение за КХЛ

Ближайший домашний матч «Сочи» с «Локомотивом» должен пройти в Ярославле, решение за КХЛ
Комментарии

Как стало известно «Чемпионату», ближайший домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сочи» с «Локомотивом» должен пройти в Ярославле. Об окончательном решении в ближайшее время должна объявить КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2026, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее две игры в Сочи были прерваны из-за угрозы атак БПЛА. Матч с ЦСКА, который проходил 23 февраля, был прерван после первого периода при счёте 0:0. Позже стало известно, что встреча будет доиграна в Москве. Игра с нижегородским «Торпедо» 1 марта была остановлена в третьем периоде при счёте 1:1. Спустя два часа матч был возобновлён и завершён со счётом 5:1 в пользу «Сочи».

Материалы по теме
«Для меня в Сочи дёшево. По сравнению с Канадой». Разговор с легионером клуба КХЛ
Эксклюзив
«Для меня в Сочи дёшево. По сравнению с Канадой». Разговор с легионером клуба КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android