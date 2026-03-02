«Локомотив» гарантировал себе старт плей-офф КХЛ на домашнем льду

«Локомотив» после победы над «Северсталью» в серии буллитов в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:2 гарантировал себе старт плей-офф КХЛ на домашнем льду.

На данный момент ярославский клуб занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции с 89 очками после 62 встреч. Команда Андрея Козырева располагается на третьей строчке Запада, набрав 81 очко в 63 матчах.

Ранее были определены все участники плей-офф Континентальной хоккейной лиги от Западной конференции. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2026 примут участие ярославский «Локомотив», минское «Динамо», череповецкая «Северсталь», нижегородское «Торпедо», ЦСКА, московское «Динамо», санкт-петербургский СКА и московский «Спартак».

На Востоке в плей-офф вышли пока только четыре команды: магнитогорский «Металлург», омский «Авангард», казанский «Ак Барс» и екатеринбургский «Автомобилист».

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.