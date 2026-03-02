Скидки
«Локомотив» гарантировал себе старт плей-офф КХЛ на домашнем льду

«Локомотив» гарантировал себе старт плей-офф КХЛ на домашнем льду
«Локомотив» после победы над «Северсталью» в серии буллитов в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:2 гарантировал себе старт плей-офф КХЛ на домашнем льду.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 3
Б
Локомотив
Ярославль
1:0 Цицюра (Казулаев, Скоренов) – 13:22 (5x5)     1:1 Каюмов (Берёзкин, Береглазов) – 35:24 (5x5)     1:2 Фрейз (Паник, Кирьянов) – 43:36 (5x5)     2:2 Скоренов (Калдис, Лишка) – 59:11 (5x4)     2:3 Каюмов – 65:00    

На данный момент ярославский клуб занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции с 89 очками после 62 встреч. Команда Андрея Козырева располагается на третьей строчке Запада, набрав 81 очко в 63 матчах.

Ранее были определены все участники плей-офф Континентальной хоккейной лиги от Западной конференции. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2026 примут участие ярославский «Локомотив», минское «Динамо», череповецкая «Северсталь», нижегородское «Торпедо», ЦСКА, московское «Динамо», санкт-петербургский СКА и московский «Спартак».

На Востоке в плей-офф вышли пока только четыре команды: магнитогорский «Металлург», омский «Авангард», казанский «Ак Барс» и екатеринбургский «Автомобилист».

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.

