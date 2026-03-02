«Было похоже на детский сад». Главный тренер «Барыса» Кравец — о 0:7 со СКА

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал разгромное поражение от СКА (0:7) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Комментарий краткий, счёт говорит за себя. К сожалению, мы играли минут шесть первых, а затем – ни характера не проявили, ни мастерства не проявили нигде. Ни в воротах, ни в атаке моменты не забили, в зоне обороны безобразно отнеслись к своей работе. Худший наш матч по всем показателям, поэтому всё закономерно.

— Почему батарейки закончились?

— Нельзя допускать такие ошибки, когда идёт потеря шайбы. Договаривались не терять шайбу на чужой и своей синей линии. Была потеря, контратака, плохой возврат, гол. Договаривались играть качественно в обороне, но потери в своей зоне приводят к голам, СКА умеет забивать. Дело не в батарейках, а в индивидуальных ошибках. Соперник завершает ошибки голами, назад голы не идут – тащит вратарь, мы не забиваем. Бывает, опускаются руки, и ничего невозможно сделать, всё к нам залетает. Вроде боремся, 10 раз на себя поймали в первом периоде, определённая работа была выполнена. Да и по броскам было одинаково что в первом, что во втором периоде. Нельзя давать столько вольностей мастеровитой команде.

— Учитывая, что вы сказали про индивидуальное мастерство своей команды, пытаетесь упростить игру?

— Ну куда же ещё упрощать? Нужно шайбу в глубину вбросить, а не отдавать по диагонали. Мы же не делаем так каждую игру. Большинство матчей делали всё правильно, где-то не могли забить. С тем же «Спартаком» было похоже на хоккей, а сегодня – на детский сад.

— Какие цели на остаток сезона?

— Сезон же не закончился, нужно продолжать играть, бороться, добывать победы, набирать очки и быть профессионалом, а не доигрывать сезон. Нужно биться, бороться, — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.