«Грамотно подошли к текущей ситуации». Ги Буше — о победе «Авангарда» над «Спартаком»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о победе над «Спартаком» (4:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Последнее время был непростой график, нагоняли матчи, и чувствовалось, что не хватало энергии на всю игру. Нам нужно было грамотно подойти к этой ситуации, и сегодня мы увидели добротный матч в нашем исполнении. Плюс мы грамотно распоряжались шайбой, перестали её терять. То, что мы сегодня показали — так мы и должны выглядеть. Когда мы показываем силовой хоккей, когда грамотно обороняемся, когда классно переходим из обороны в атаку, против нас тяжело действовать, это и есть наш стиль. Осталось семь матчей до плей-офф, к ним мы должны подойти в полной боевой готовности. Перед третьим периодом просил ребят играть так, будто счёт 0:0, и в этом заключается наша философия — никогда не обращать внимание на текущий счёт матча», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.