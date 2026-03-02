Скидки
«Грамотно подошли к текущей ситуации». Ги Буше — о победе «Авангарда» над «Спартаком»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о победе над «Спартаком» (4:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 4
Авангард
Омск
0:1 Окулов – 15:17 (5x5)     0:2 Прохоркин (Окулов, Блажиевский) – 24:11 (5x5)     0:3 Прохоркин (Окулов, Якупов) – 30:53 (5x5)     0:4 Игумнов (Чистяков) – 38:49 (5x5)     1:4 Гутик (Рубцов, Вишневский) – 56:59 (5x4)    

«Последнее время был непростой график, нагоняли матчи, и чувствовалось, что не хватало энергии на всю игру. Нам нужно было грамотно подойти к этой ситуации, и сегодня мы увидели добротный матч в нашем исполнении. Плюс мы грамотно распоряжались шайбой, перестали её терять. То, что мы сегодня показали — так мы и должны выглядеть. Когда мы показываем силовой хоккей, когда грамотно обороняемся, когда классно переходим из обороны в атаку, против нас тяжело действовать, это и есть наш стиль. Осталось семь матчей до плей-офф, к ним мы должны подойти в полной боевой готовности. Перед третьим периодом просил ребят играть так, будто счёт 0:0, и в этом заключается наша философия — никогда не обращать внимание на текущий счёт матча», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

