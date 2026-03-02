«Грамотно подошли к текущей ситуации». Ги Буше — о победе «Авангарда» над «Спартаком»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о победе над «Спартаком» (4:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Последнее время был непростой график, нагоняли матчи, и чувствовалось, что не хватало энергии на всю игру. Нам нужно было грамотно подойти к этой ситуации, и сегодня мы увидели добротный матч в нашем исполнении. Плюс мы грамотно распоряжались шайбой, перестали её терять. То, что мы сегодня показали — так мы и должны выглядеть. Когда мы показываем силовой хоккей, когда грамотно обороняемся, когда классно переходим из обороны в атаку, против нас тяжело действовать, это и есть наш стиль. Осталось семь матчей до плей-офф, к ним мы должны подойти в полной боевой готовности. Перед третьим периодом просил ребят играть так, будто счёт 0:0, и в этом заключается наша философия — никогда не обращать внимание на текущий счёт матча», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 2 марта 2026
-
23:48
-
23:40
-
23:36
-
23:32
-
23:26
-
23:22
-
23:16
-
23:12
-
23:05
-
23:00
-
22:54
-
22:50
-
22:46
-
22:44
-
22:42
-
22:29
-
22:26
-
22:21
-
21:58
-
21:56
-
21:49
-
21:40
-
21:26
-
20:52
-
20:28
-
20:06
-
19:46
-
19:26
-
19:00
-
18:38
-
18:18
-
17:58
-
17:36
-
17:16
-
16:56