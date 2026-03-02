Тренеру «Авангарда» Завьялову шайба рассекла голову в матче со «Спартаком»

Тренеру «Авангарда» Александру Завьялову шайба рассекла голову во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Спартаком» (4:1).

Во втором периоде шайба попала в голову Завьялову. В перерыве специалисту наложили швы, после чего он вернулся на лавку.

Фото: Кадр из трансляции

«Авангард» с 88 очками после 61 встречи располагается на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 61 матч, в которых набрал 70 очков, и занимает восьмое место в Западной конференции.

В следующем матче омский клуб сыграет с ЦСКА в Москве 4 марта, а «Спартак» встретится с тольяттинской «Ладой» в гостях 7 марта.