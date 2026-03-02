Тренеру «Авангарда» Завьялову шайба рассекла голову в матче со «Спартаком»
Тренеру «Авангарда» Александру Завьялову шайба рассекла голову во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Спартаком» (4:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 4
Авангард
Омск
0:1 Окулов – 15:17 (5x5) 0:2 Прохоркин (Окулов, Блажиевский) – 24:11 (5x5) 0:3 Прохоркин (Окулов, Якупов) – 30:53 (5x5) 0:4 Игумнов (Чистяков) – 38:49 (5x5) 1:4 Гутик (Рубцов, Вишневский) – 56:59 (5x4)
Во втором периоде шайба попала в голову Завьялову. В перерыве специалисту наложили швы, после чего он вернулся на лавку.
Фото: Кадр из трансляции
«Авангард» с 88 очками после 61 встречи располагается на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 61 матч, в которых набрал 70 очков, и занимает восьмое место в Западной конференции.
В следующем матче омский клуб сыграет с ЦСКА в Москве 4 марта, а «Спартак» встретится с тольяттинской «Ладой» в гостях 7 марта.
