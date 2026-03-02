Барков: во втором периоде «Спартак» просто наблюдал, как «Авангард» играет

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Александр Барков прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:4).

«Во втором периоде, видимо, соперник добавил, мы не смогли этого сделать и просто наблюдали, как «Авангард» играет. Проиграли всю борьбу, уступили в желании. Позитив — победа в третьем периоде, как бы тяжело ни было, забили гол. Нам нужно добавлять в страсти, в характере, без этого хоккей пресный будет. Да, нам тяжело даются матчи с системными командами, где нужно проявлять характер, терпеть, но у нас есть время, мы работаем над этим», — передаёт слова Баркова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.