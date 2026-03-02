Барков: не верю, что на Омск не было настроя у «Спартака». Просто «Авангард» был лучше

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Александр Барков после поражения от «Авангарда» (1:4) заявил, что омский клуб был лучше.

«Конечно, нужно достучаться до ребят. На настрой на игру влияет много вещей, даже время начала матчей. С такими командами должна быть какая-то удвоенная энергия от парней. Не знаю, как достучаться, но все 60 матчей сыграть на великом и большом драйве невозможно, поэтому такие игры случаются. Не верю, что на Омск не было настроя, просто «Авангард» был лучше. Борьба, скорости, пятак — это их игра, здесь мы не справились, не готовы оказались к этому. Нам нужно работать над этим, в том числе ментально, чтобы в плей-офф соответствовать», — передаёт слова Баркова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.