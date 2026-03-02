Барков: не верю, что на Омск не было настроя у «Спартака». Просто «Авангард» был лучше
Поделиться
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Александр Барков после поражения от «Авангарда» (1:4) заявил, что омский клуб был лучше.
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 4
Авангард
Омск
0:1 Окулов – 15:17 (5x5) 0:2 Прохоркин (Окулов, Блажиевский) – 24:11 (5x5) 0:3 Прохоркин (Окулов, Якупов) – 30:53 (5x5) 0:4 Игумнов (Чистяков) – 38:49 (5x5) 1:4 Гутик (Рубцов, Вишневский) – 56:59 (5x4)
«Конечно, нужно достучаться до ребят. На настрой на игру влияет много вещей, даже время начала матчей. С такими командами должна быть какая-то удвоенная энергия от парней. Не знаю, как достучаться, но все 60 матчей сыграть на великом и большом драйве невозможно, поэтому такие игры случаются. Не верю, что на Омск не было настроя, просто «Авангард» был лучше. Борьба, скорости, пятак — это их игра, здесь мы не справились, не готовы оказались к этому. Нам нужно работать над этим, в том числе ментально, чтобы в плей-офф соответствовать», — передаёт слова Баркова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Комментарии
- 2 марта 2026
-
23:48
-
23:40
-
23:36
-
23:32
-
23:26
-
23:22
-
23:16
-
23:12
-
23:05
-
23:00
-
22:54
-
22:50
-
22:46
-
22:44
-
22:42
-
22:29
-
22:26
-
22:21
-
21:58
-
21:56
-
21:49
-
21:40
-
21:26
-
20:52
-
20:28
-
20:06
-
19:46
-
19:26
-
19:00
-
18:38
-
18:18
-
17:58
-
17:36
-
17:16
-
16:56