Все новости
Голкипер «Авангарда» иронично отреагировал на сорванный «сухарь» в матче со «Спартаком»

Комментарии

Голкипер «Авангарда» Никита Серебряков высказался о победе над «Спартаком» (4:1) и упущенном «сухаре» в этом матче.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 4
Авангард
Омск
0:1 Окулов – 15:17 (5x5)     0:2 Прохоркин (Окулов, Блажиевский) – 24:11 (5x5)     0:3 Прохоркин (Окулов, Якупов) – 30:53 (5x5)     0:4 Игумнов (Чистяков) – 38:49 (5x5)     1:4 Гутик (Рубцов, Вишневский) – 56:59 (5x4)    

– Сегодня получился такой матч для «Авангарда», когда вся команда довольна, а вот вратарь может немного загрустить. Стал ли обидным потерянный «сухарь»?
– Да я уже привык (смеётся). В принципе рекорд по «сухарям» в своей карьере я уже не поставлю, поэтому самое главное – это победа команды.

– Сумбурное начало, дважды отбились в меньшинстве. Насколько легче стало после этого?
– Все игры складываются по-разному. Готовился к каждому броску — вот и всё.

– И всё-таки — в начале матча у тебя было много работы, а затем большую часть ты был холодным. Насколько сложнее играть в такой ситуации, когда соперник атакует очень редко, но каждый бросок может быть опасным?
– Безусловно. Это был не самый простой матч. Я всё-таки люблю, когда мне больше бросают. Но, опять же, игры бывают разные. Мне нужно быть готовым к любой игре, — передаёт слова Серебрякова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Авангард» уверенно победил «Спартак» в гостевом матче
