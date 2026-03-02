Голкипер «Авангарда» иронично отреагировал на сорванный «сухарь» в матче со «Спартаком»

Голкипер «Авангарда» Никита Серебряков высказался о победе над «Спартаком» (4:1) и упущенном «сухаре» в этом матче.

– Сегодня получился такой матч для «Авангарда», когда вся команда довольна, а вот вратарь может немного загрустить. Стал ли обидным потерянный «сухарь»?

– Да я уже привык (смеётся). В принципе рекорд по «сухарям» в своей карьере я уже не поставлю, поэтому самое главное – это победа команды.

– Сумбурное начало, дважды отбились в меньшинстве. Насколько легче стало после этого?

– Все игры складываются по-разному. Готовился к каждому броску — вот и всё.

– И всё-таки — в начале матча у тебя было много работы, а затем большую часть ты был холодным. Насколько сложнее играть в такой ситуации, когда соперник атакует очень редко, но каждый бросок может быть опасным?

– Безусловно. Это был не самый простой матч. Я всё-таки люблю, когда мне больше бросают. Но, опять же, игры бывают разные. Мне нужно быть готовым к любой игре, — передаёт слова Серебрякова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.