Все новости
Никита Серебряков заявил, что в «Авангарде» не обращают внимания на турнирную таблицу КХЛ

Никита Серебряков заявил, что в «Авангарде» не обращают внимания на турнирную таблицу КХЛ
Голкипер «Авангарда» Никита Серебряков после победы над «Спартаком» (4:1) заявил, что в команде не обращают внимания на турнирную таблицу КХЛ и просто готовятся к каждой игре.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 4
Авангард
Омск
0:1 Окулов – 15:17 (5x5)     0:2 Прохоркин (Окулов, Блажиевский) – 24:11 (5x5)     0:3 Прохоркин (Окулов, Якупов) – 30:53 (5x5)     0:4 Игумнов (Чистяков) – 38:49 (5x5)     1:4 Гутик (Рубцов, Вишневский) – 56:59 (5x4)    

– Сейчас такое время в сезоне, когда все начинают смотреть в турнирную таблицу и изучают расклады, кто на кого выйдет в плей-офф. Обращают ли на это внимание в вашей команде?
– Не знаю, кто там смотрит в таблицу. По крайней мере я, да, думаю, что и большинство ребят – мы просто готовимся к каждой игре. Мы на это внимания не обращаем, — передаёт слова Серебрякова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Авангард» с 88 очками после 61 встречи располагается на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

Голкипер «Авангарда» иронично отреагировал на сорванный «сухарь» в матче со «Спартаком»
