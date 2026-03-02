Никита Серебряков заявил, что в «Авангарде» не обращают внимания на турнирную таблицу КХЛ

Голкипер «Авангарда» Никита Серебряков после победы над «Спартаком» (4:1) заявил, что в команде не обращают внимания на турнирную таблицу КХЛ и просто готовятся к каждой игре.

– Сейчас такое время в сезоне, когда все начинают смотреть в турнирную таблицу и изучают расклады, кто на кого выйдет в плей-офф. Обращают ли на это внимание в вашей команде?

– Не знаю, кто там смотрит в таблицу. По крайней мере я, да, думаю, что и большинство ребят – мы просто готовимся к каждой игре. Мы на это внимания не обращаем, — передаёт слова Серебрякова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Авангард» с 88 очками после 61 встречи располагается на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции.