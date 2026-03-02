Скидки
«Поехали, скоро «Реал» Мадрид!» Ларионов — на пресс-конференции после разгрома «Барыса»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после разгромной победы над «Барысом» (7:0) заявил, что голы дают уверенность перед непростыми матчами на выезде.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
7 : 0
Барыс
Астана
1:0 Воробьёв (Дишковский, Голдобин) – 09:33 (5x5)     2:0 Плотников (Педан, Голдобин) – 11:53 (4x4)     3:0 Савиков (Бландизи, Уилсон) – 24:19 (5x5)     4:0 Плотников (Голдобин, Уилсон) – 32:08 (5x5)     5:0 Поляков (Сапего, Гримальди) – 36:49 (5x5)     6:0 Плотников (Голдобин, Филлипс) – 51:07 (5x5)     7:0 Короткий (Хайруллин, Савиков) – 56:29 (5x5)    

«Поехали, сейчас «Реал» Мадрид играет, через 40 минут! Хочу поздравить команду с хорошей победой и заброшенными шайбами. Приятно, когда команда начинает забивать. Это даёт уверенность перед непростыми матчами на выезде», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 61 матч, в которых набрал 71 очко, клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» с 47 очками после 62 встреч располагается на 10-й строчке в Восточной конференции.

