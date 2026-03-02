«Поехали, скоро «Реал» Мадрид!» Ларионов — на пресс-конференции после разгрома «Барыса»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после разгромной победы над «Барысом» (7:0) заявил, что голы дают уверенность перед непростыми матчами на выезде.

«Поехали, сейчас «Реал» Мадрид играет, через 40 минут! Хочу поздравить команду с хорошей победой и заброшенными шайбами. Приятно, когда команда начинает забивать. Это даёт уверенность перед непростыми матчами на выезде», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 61 матч, в которых набрал 71 очко, клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» с 47 очками после 62 встреч располагается на 10-й строчке в Восточной конференции.