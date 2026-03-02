Ларионов — о 7:0: не хотим, чтобы была эйфория, СКА понимал, с кем играл

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал победу над «Барысом» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 7:0.

«Мы рады забитым голам. Но я сказал ребятам, что мы наделали массу ошибок, после второго периода выигрывали по моментами 15:11, небольшой разрыв. «Локомотив» или «Динамо» за такие вещи наказывают. Не хотим, чтобы была эйфория по поводу всех голов. Понимали, с кем мы играли, «Барыс» находится далеко внизу и давно потерял шансы на плей-офф. Делать большие выводы по этому матчу я бы не хотел. Поздравил ребят, но ситуацию всегда надо оценивать реально. Были негативные вещи – переигранные отрезки. Понятно, комфортный счёт, хочется сыграть побольше, отметиться в протоколе. Мы хотим играть на команду, тогда появляются и передачи, и голы. При всех голах мы понимаем, что впереди гораздо более сложные матчи, хотим, чтобы такой успех был и в матчах с гораздо более сильными соперниками», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.