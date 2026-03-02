Скидки
Ларионов — о 7:0: не хотим, чтобы была эйфория, СКА понимал, с кем играл

Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал победу над «Барысом» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 7:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
7 : 0
Барыс
Астана
1:0 Воробьёв (Дишковский, Голдобин) – 09:33 (5x5)     2:0 Плотников (Педан, Голдобин) – 11:53 (4x4)     3:0 Савиков (Бландизи, Уилсон) – 24:19 (5x5)     4:0 Плотников (Голдобин, Уилсон) – 32:08 (5x5)     5:0 Поляков (Сапего, Гримальди) – 36:49 (5x5)     6:0 Плотников (Голдобин, Филлипс) – 51:07 (5x5)     7:0 Короткий (Хайруллин, Савиков) – 56:29 (5x5)    

«Мы рады забитым голам. Но я сказал ребятам, что мы наделали массу ошибок, после второго периода выигрывали по моментами 15:11, небольшой разрыв. «Локомотив» или «Динамо» за такие вещи наказывают. Не хотим, чтобы была эйфория по поводу всех голов. Понимали, с кем мы играли, «Барыс» находится далеко внизу и давно потерял шансы на плей-офф. Делать большие выводы по этому матчу я бы не хотел. Поздравил ребят, но ситуацию всегда надо оценивать реально. Были негативные вещи – переигранные отрезки. Понятно, комфортный счёт, хочется сыграть побольше, отметиться в протоколе. Мы хотим играть на команду, тогда появляются и передачи, и голы. При всех голах мы понимаем, что впереди гораздо более сложные матчи, хотим, чтобы такой успех был и в матчах с гораздо более сильными соперниками», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Поехали, скоро «Реал» Мадрид!» Ларионов — на пресс-конференции после разгрома «Барыса»
