Ларионов: Воробьёв с Дишковским и Недопёкиным — неплохая тройка на первый раунд плей-офф

Ларионов: Воробьёв с Дишковским и Недопёкиным — неплохая тройка на первый раунд плей-офф
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после победы над «Барысом» (7:0) назвал тройку Михаил ВоробьёвНикита ДишковскийНикита Недопёкин неплохой на следующие матчи и первый раунд плей-офф.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
7 : 0
Барыс
Астана
1:0 Воробьёв (Дишковский, Голдобин) – 09:33 (5x5)     2:0 Плотников (Педан, Голдобин) – 11:53 (4x4)     3:0 Савиков (Бландизи, Уилсон) – 24:19 (5x5)     4:0 Плотников (Голдобин, Уилсон) – 32:08 (5x5)     5:0 Поляков (Сапего, Гримальди) – 36:49 (5x5)     6:0 Плотников (Голдобин, Филлипс) – 51:07 (5x5)     7:0 Короткий (Хайруллин, Савиков) – 56:29 (5x5)    

— Воробьёв в четвёртом звене с двумя Никитами — и сразу прерывается 14-матчевая серия без заброшенных шайб.
— А в прошлом матче он был в первом звене. Мы не хотим делать акцент на номере звена, протокол — такая вещь… Мы сегодня давали двойные смени Уилсону в первом периоде. Нужно было рассчитать, чтобы смены пятёрок были правильными, поэтому Миша выходил четвёртым. Но по игровому времени он четвёртый, то есть совсем не четвёртое звено.

— А почему поставили его к двум Никитам?
— Не хотели разбивать связку Короткого, Хайруллина и Полякова. Опытный парень с хорошим игровым интеллектом и два парня, которые бегут. Неплохая тройка на следующие матчи и первый раунд плей-офф.

— Воробьёв после матча вернулся на лёд и катался.
— Тоже был удивлён, первый раз такое вижу. Это он считает, что провёл мало времени на площадке, хотел доработать. Это похвально. Я ему сказал: «Побереги себя, впереди сложная серия матчей». Он сказал, что сделает два раза по пять кругов, для функционалки. Это было его решение, не наше. В хоккее я такого не видел, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

