Ларионов: Воробьёв с Дишковским и Недопёкиным — неплохая тройка на первый раунд плей-офф

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после победы над «Барысом» (7:0) назвал тройку Михаил Воробьёв — Никита Дишковский — Никита Недопёкин неплохой на следующие матчи и первый раунд плей-офф.

— Воробьёв в четвёртом звене с двумя Никитами — и сразу прерывается 14-матчевая серия без заброшенных шайб.

— А в прошлом матче он был в первом звене. Мы не хотим делать акцент на номере звена, протокол — такая вещь… Мы сегодня давали двойные смени Уилсону в первом периоде. Нужно было рассчитать, чтобы смены пятёрок были правильными, поэтому Миша выходил четвёртым. Но по игровому времени он четвёртый, то есть совсем не четвёртое звено.

— А почему поставили его к двум Никитам?

— Не хотели разбивать связку Короткого, Хайруллина и Полякова. Опытный парень с хорошим игровым интеллектом и два парня, которые бегут. Неплохая тройка на следующие матчи и первый раунд плей-офф.

— Воробьёв после матча вернулся на лёд и катался.

— Тоже был удивлён, первый раз такое вижу. Это он считает, что провёл мало времени на площадке, хотел доработать. Это похвально. Я ему сказал: «Побереги себя, впереди сложная серия матчей». Он сказал, что сделает два раза по пять кругов, для функционалки. Это было его решение, не наше. В хоккее я такого не видел, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.